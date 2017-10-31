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Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации

01.11.2017 19:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске против сборной США, сообщили Sputnik в Белорусской теннисной федерации (БТФ).

В начале октября председатель БТФ Сергей Тетерин заявил, что Азаренко ведет подготовку к важному матчу, который пройдет на кортах "Чижовка-Арены" 11 и 12 ноября. Он добавил, что приезд теннисистки в Минск зависит от итогов очередного заседания по делу об опекунстве над сыном Лео, которое должно было состояться 12 октября.

В среду капитан женской команды Беларуси Эдуард Дубров озвучил имена спортсменок, которые сразятся против американок. В состав сборной вошли:

  • Арина Соболенко (одиночный разряд: 78 WTA, парный разряд: 442 WTA)
  • Александра Саснович (одиночный разряд: 87 WTA, парный разряд: — WTA)
  • Вера Лапко (одиночный разряд: 130 WTA, парный разряд: 103 WTA)
  • Лидия Морозова (одиночный разряд: 477 WTA, парный разряд: 69 WTA)

Кроме Азаренко, в финале не примет участие также Ольга Говорцова.

Состав американской команды выглядит следующим образом:

  • Коко Вандевеге (одиночный разряд: 12 WTA, парный разряд: 64 WTA)
  • Слоан Стивенс (одиночный разряд: 13 WTA, парный разряд: 165 WTA)
  • Шелби Роджерс (одиночный разряд: 59 WTA, парный разряд: 244 WTA)
  • Алисон Риске (одиночный разряд: 70 WTA, парный разряд: 121 WTA)

Финал Кубка Федерации пройдет на кортах "Чижовка-Арены". Церемония открытия и две одиночные встречи состоятся 11 ноября, 12 ноября пройдет две одиночные встречи и одна парная.

 
Теги: Минск
 
 
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