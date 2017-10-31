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Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации
01.11.2017 19:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске против сборной США, сообщили Sputnik в Белорусской теннисной федерации (БТФ).
В начале октября председатель БТФ Сергей Тетерин заявил, что
В среду капитан женской команды Беларуси Эдуард Дубров озвучил имена спортсменок, которые сразятся против американок. В состав сборной вошли:
Кроме Азаренко, в финале не примет участие также Ольга Говорцова.
Состав американской команды выглядит следующим образом:
Финал Кубка Федерации пройдет на кортах "Чижовка-Арены". Церемония открытия и две одиночные встречи состоятся 11 ноября, 12 ноября пройдет две одиночные встречи и одна парная.
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Нерешенные семейные проблемы, вероятно, не позволили белоруске приехать в Минск и помочь своей команде.
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