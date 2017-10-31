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Капитан «Барыса» Доус оформил хет-трик в матче со «Слованом». Он забросил 28 шайб за 25 игр сезона
01.11.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (5:2, третий период).
Доус забросил одну шайбу в первом периоде и еще две в третьем. Это его второй хет-трик в этом сезоне.
На счету Доуса в текущем чемпионате 28 голов в 25 играх сезона. Всего он набрал 37 (28+9) очков.
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Нападающий «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (5:2, третий период).
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