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Капитан «Барыса» Доус оформил хет-трик в матче со «Слованом». Он забросил 28 шайб за 25 игр сезона

01.11.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (5:2, третий период).

Доус забросил одну шайбу в первом периоде и еще две в третьем. Это его второй хет-трик в этом сезоне.

На счету Доуса в текущем чемпионате 28 голов в 25 играх сезона. Всего он набрал 37 (28+9) очков.

 
 
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Нападающий «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (5:2, третий период).

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