Капитан «Барыса» Доус оформил хет-трик в матче со «Слованом». Он забросил 28 шайб за 25 игр сезона

Нападающий «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (5:2, третий период).

Доус забросил одну шайбу в первом периоде и еще две в третьем. Это его второй хет-трик в этом сезоне.

На счету Доуса в текущем чемпионате 28 голов в 25 играх сезона. Всего он набрал 37 (28+9) очков.