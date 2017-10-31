Драгун о матче с «Нафтаном»: «Нелепое решение рефери о назначении пенальти перечеркнуло все»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун рассказал о состоянии команды после игры с «Нафтаном».

- В какой мере осечка в домашнем чемпионатном матче с «Нафтаном» повлияла на ход подготовки к завтрашней игре?

– Чего тут скрывать, случившееся самым непосредственным образом отразилось на эмоциональном фоне команды. Произошла глупая потеря очков. Мы понимали, что допускать осечки не имеем права. Потому, взяв мяч под контроль, всячески старались обезопасить себя от неожиданностей. Концовка встречи в нашем исполнении получилась не острой, так как очень не хотели пропустить контратаку. Но нелепое решение рефери о назначении пенальти перечеркнуло все. Считаю, нормальный судья не должен допускать такие ошибки. Тем более когда чемпионат вырулил на финишную прямую, а каждая игра на вес золота, – сказал Драгун.

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