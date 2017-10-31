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«Югра» – ЦСКА. Плэтт забросил 2-ю шайбу в сезоне

01.11.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт забросил шайбу в ворота «Югры».

Это второй гол Плэтта в сезоне. Всего нападающий сборной Беларуси провел 8 матчей в этом сезоне, набрал 3 (2+1) очка.

Напомним, Плэтт вызван на ноябрьский сбор сборной Беларуси.

Подробная статистика 32-летнего нападающего здесь.

 
 
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Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт забросил шайбу в ворота «Югры».

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