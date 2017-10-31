|
«Югра» – ЦСКА. Плэтт забросил 2-ю шайбу в сезоне
01.11.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт забросил шайбу в ворота «Югры».
Это второй гол Плэтта в сезоне. Всего нападающий сборной Беларуси провел 8 матчей в этом сезоне, набрал 3 (2+1) очка.
Напомним, Плэтт вызван на ноябрьский сбор сборной Беларуси.
Подробная статистика 32-летнего нападающего
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт забросил шайбу в ворота «Югры».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии