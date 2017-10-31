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КХЛ. «Слован» при Занковце выиграл лишь 2 матча из 10

01.11.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» проиграл «Барысу» (2:5).

При Эдуарде Занковце «Слован» выиграл лишь 2 матча из 10, при этом команда набрала 7 очков.

После 28 матчей «Слован» имеет 25 очков и располагается на предпоследнем месте Западной конференции.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» проиграл «Барысу» (2:5).

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