|
КХЛ. «Слован» при Занковце выиграл лишь 2 матча из 10
01.11.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» проиграл «Барысу» (2:5).
При Эдуарде Занковце «Слован» выиграл лишь 2 матча из 10, при этом команда набрала 7 очков.
После 28 матчей «Слован» имеет 25 очков и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» проиграл «Барысу» (2:5).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии