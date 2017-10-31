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НБА. «Кливленд» – «Индиана», «Новый Орлеан» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
01.11.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. Неудачно стартовавший «Кливленд» примет поймавшую кураж «Индиану». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с «Миннесотой» Таунса.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
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