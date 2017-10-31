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НБА. «Кливленд» – «Индиана», «Новый Орлеан» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

01.11.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. Неудачно стартовавший «Кливленд» примет поймавшую кураж «Индиану». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с «Миннесотой» Таунса.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Финикс
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Индиана
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Милуоки
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Бостон – Сакраменто
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Майами – Чикаго
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Орландо
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Хьюстон
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Денвер – Торонто
Дата проведения
2 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Портленд
Дата проведения
2 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Даллас
Дата проведения
2 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

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