«Цмокi» лишь в четырех матчах из 13 на международной арене набрали больше 70 очков

В матче группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» уступили «Альбе» (64:73).

Отметим, что в нынешнем сезоне на международной арене «Цмокi» лишь в четырех матчах из 13 набрали больше 70 очков, и лишь однажды больше 80.

Средняя результативность команды составляет 67,5 очков за матч.

Напомним, «Цмокi» уже завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжают участие в групповом раунде Кубка ФИБА, а также в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ.