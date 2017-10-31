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«Цмокi» лишь в четырех матчах из 13 на международной арене набрали больше 70 очков

01.11.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» уступили «Альбе» (64:73).

Отметим, что в нынешнем сезоне на международной арене «Цмокi» лишь в четырех матчах из 13 набрали больше 70 очков, и лишь однажды больше 80.

Средняя результативность команды составляет 67,5 очков за матч.

Напомним, «Цмокi» уже завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжают участие в групповом раунде Кубка ФИБА, а также в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ.

 
 
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В матче группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» уступили «Альбе» (64:73).

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