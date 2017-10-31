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Киевское «Динамо» может потерять место в еврокубках за сокрытие долгов
01.11.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Киевское «Динамо» может потерять возможность выступать в еврокубках.
В Федерацию футбола Украины поступило письмо из Ньона, в котором УЕФА выразил обеспокоенность относительно выдачи лицензии динамовцам на участие в турнирах, проводимых под эгидой организации.
Согласно сообщению, существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию.
Подробности не разглашаются, пока длится переписка между УЕФА и «Динамо». В нее включили и ФФУ.
Эта ситуация может привести как минимум к удару по имиджу Федерации футбола Украины, а киевский клуб может потерять возможность выступать в еврокубках.
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Киевское «Динамо» может потерять возможность выступать в еврокубках.
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