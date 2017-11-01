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Главный тренер «Кельна»: «В идеале нам нужно завтра победить»

01.11.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против БАТЭ.

«В идеале нам нужно завтра победить. Нам не нужно строить каких-то долгосрочных планов, сейчас важно сосредоточиться на трехдневном цикле. Наша задача — сосредоточиться на текущей ситуации и добиться положительного результата.

Находить мотивацию в матчах Лиг Европы совсем не сложно. Матч Лиги Европы – очень важен. Кубковая игра придала нам уверенности. Веры в свои силы перед игрой с «Хоффенхаймом» будет еще больше, если мы обыграем БАТЭ», – сказал Штегер.

 
 
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против БАТЭ.

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