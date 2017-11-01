Вратарь «Кельна» Хорн: «Нам необходимо набрать 3 очка в матче против БАТЭ. Думаю, мы способны на это»

Вратарь «Кельна» Тимо Хорн отметил важность победы над БАТЭ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, мы не показывали плохой футбол в матчах против «Арсенала», «Црвены Звезды» и БАТЭ, но нам не хватило мелочей. Сейчас нам нужно набирать очки в каждом матче. Нам необходимо набрать 3 очка завтра, думаю, мы способны на это. Сейчас важен результат. Вся команда это понимает», – сказал Хорн.