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Вратарь «Кельна» Хорн: «Нам необходимо набрать 3 очка в матче против БАТЭ. Думаю, мы способны на это»

01.11.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Кельна» Тимо Хорн отметил важность победы над БАТЭ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, мы не показывали плохой футбол в матчах против «Арсенала», «Црвены Звезды» и БАТЭ, но нам не хватило мелочей. Сейчас нам нужно набирать очки в каждом матче. Нам необходимо набрать 3 очка завтра, думаю, мы способны на это. Сейчас важен результат. Вся команда это понимает», – сказал Хорн.

 
 
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Вратарь «Кельна» Тимо Хорн отметил важность победы над БАТЭ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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