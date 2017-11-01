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Льюис позвал в сборную 8 хоккеистов из минского "Динамо"
01.11.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Восемь игроков хоккейного клуба "Динамо-Минск" вошли в состав национальной команды на ноябрьский сбор, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).
Первый учебно-тренировочный сбор нового сезона национальная команда начнет 6 ноября. В рамках сбора белорусы примут участие в "Турнире четырех наций" во Франции.
"Главный тренер Дэйв Льюис назвал состав на первый сбор сезона. В расположение сборной вызваны 26 хоккеистов", — рассказали в ФХРБ.
В состав национальной дружины вошли:
Вратари: Михаил Карнаухов (ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Александр Осипков (ХК "Динамо-Молодечно", Экстралига), Максим Малютин (ХК "Шахтер-Солигорск", Экстралига).
Защитники: Роман Дюков, Кристиан Хенкель (оба — ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Павел Воробей (ХК "Куньлунь Ред Стар", КХЛ), Роман Достанко, Даниил Бокун (оба – ХК "Шахтер-Солигорск", Экстралига), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин ("U 20", Экстралига), Кирилл Сачивко, Дмитрий Заламай (оба – ХК "Гомель", Экстралига).
Нападающие: Евгений Астанков (ХК "Шахтер-Солигорск", Экстралига), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба – ХК "Динамо-Молодечно", Экстралига), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все – ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Джефф Платт (ХК "ЦСКА", КХЛ), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все – ХК "Неман" Гродно, Экстралига), Илья Литвинов ("U 20", Экстралига), Игорь Ревенко (ХК "Гомель", Экстралига).
Ассистентами североамериканского специалиста, как сообщалось ранее, станут Михаил Захаров, Сергей Пушков, Андрей Мезин и Андрей Кудин.
Во вторник, 7 ноября, подопечные Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции и Словении.
Расписание игр:
• 9 ноября, Беларусь — Франция (начало в 16:00 по минскому времени)
• 10 ноября, Беларусь — Латвия (20:00)
• 11 ноября, Беларусь — Словения (20:00)
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В составе сборной – десять хоккеистов, представляющих клубы КХЛ, в том числе форвард ЦСКА Джефф Платт.
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