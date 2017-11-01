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Макгрегор хочет снова сразиться с Мэйуэзером, но по правилам ММА
01.11.2017 22:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Ирландский боец Конор Макгрегор вызвал американских боксеров Флойда Мэйуэзера-младшего и Пола Малиньяджи на бой по правилам ММА, сообщает
© Sputnik/ Александр Вильф
"Изначально Мэйуэзер говорил о том, чтобы дальше встретиться по правилам ММА, об этом он говорил перед боем. В моих планах привести одного из боксеров сюда. Я вошел в их мир, я сделал шоу для моих фанатов <…> и теперь пускай один из них придет в мой мир. Может быть, Малиньяджи или Флойд согласятся на бой ММА", — заявил Макгрегор.
Ирландец добавил, что у него есть различные варианты возможной встречи. "Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или сделаем следующий бой боем ММА, как он изначально и говорил", — уточнил он.
Малиньяджи, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF (2007-2008) и WBA (2012-2013). Он помогал Макгрегору готовиться к поединку с Мэйуэзером, когда между ними произошел конфликт. Причина ссоры заключалась в фотографии, которую ирландец опубликовал в соцсетях, где он якобы нокаутировал Малиньяджи.
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Ирландец заявил о желании провести реванш, своего обидчика он пригласил в октагон.
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