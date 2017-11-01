Комиссия МОК вынесла суровое наказание лыжникам Легкову и Белову

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно отстранены от соревнований под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), а их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи будут аннулированы, говорится в сообщении (МОК).



© Sputnik/ Илья Питалев Призер Олимпиады-2014 в Сочи попалась на допинге

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Игр в Сочи Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которое должно было определить судьбу отстраненных российских лыжников, прошло в понедельник в Лозанне, однако решение по ним вынесли 1 ноября.

Так, оба спортсмена признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и их результаты с Игр-2014 аннулированы. Легков лишен золотой (в гонке на 50 км) и серебряной медалей (в эстафете 4×10 км) Игр-2014, при этом российская команда, выступавшая в эстафете 4×10 км, дисквалифицирована. 34-летний лыжник должен в кратчайшие сроки вернуть награды в МОК.

Кроме того, оба спортсмена пожизненно отстранены от соревнований под эгидой МОК. Это означает, что ни Легков, ни Белов не смогут выступить не только в 2018 году в Пхенчхане, но и на всех последующих ОИ.

В России решение комиссии МОК вызвало шок. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сейчас готовятся документы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Вместе с тем адвокат российских лыжников Христоф Вишеманн уверен, что вердикт скандальный и противоречит позиции главы МОК Томаса Баха, который призвал делать выводы, основываясь только на надежных доказательствах. Кроме того, Вишеманн обратил внимание, что решение МОК пожизненно отстранить Легкова и Белова не подразумевает под собой запрета на участие спортсменов в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

К слову, аннулирование результатов Легкова улучшило позицию белоруса Сергея Долидовича. В гонке на 50 км представитель Беларуси стал пятым, теперь в свете последних событий он переместится на четвертую позицию. Золото же достанется россиянину Максиму Вылегжанину.