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«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
02.11.2017 01:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонцы в матче 4-го тура группового этапа были сильнее «Реала» (3:1). Теперь «Тоттенхэм» опережает идущую на третьем месте дортмундскую «Боруссию» на 8 очков.
Клуб из Манчестера одолел на выезде «Наполи» (4:2). После 4 туров у «Манчестер Сити» 12 очков, а у идущих третьими неаполитанцев – 3.
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«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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