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Агуэро забил 178-й гол за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба
02.11.2017 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи».
Этот мяч стал 178-м для аргентинца в футболке «горожан», он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он обошел Эрика Брука, у которого 177 голов.
Подробную статистику выступлений Агуэро вы можете посмотреть
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи».
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