Агуэро забил 178-й гол за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи».

Этот мяч стал 178-м для аргентинца в футболке «горожан», он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он обошел Эрика Брука, у которого 177 голов.

Подробную статистику выступлений Агуэро вы можете посмотреть здесь .