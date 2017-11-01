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Агуэро забил 178-й гол за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

02.11.2017 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи».

Этот мяч стал 178-м для аргентинца в футболке «горожан», он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он обошел Эрика Брука, у которого 177 голов.

Подробную статистику выступлений Агуэро вы можете посмотреть здесь.

 
 
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи».

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