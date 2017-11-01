Александр Ермакович: «Скрывать нечего: мы получили приличный психологический удар. Но Лига Европы – это другой турнир, другие участники, другие задачи»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями перед матчем групповой стадии Лиги Европы против «Кельна».

- А как вы считаете, удалось ли вашим подопечным отойти от драматичной развязки матча с «Нафтаном»? И какое влияние случившийся инцидент может оказать на команду?

– Конечно, наша последняя игра позитива не доставила. Скрывать нечего: мы получили приличный психологический удар. В то же время уверены, что сможем забыть те неприятности. Тем более Лига Европы – это другой турнир, другие участники, другие задачи. Верю, ребята уже целиком погрузились в подготовку к завтрашнему поединку и думают только о нем, не отвлекаясь на недавние неприятности.

- Учитывая ваши проблемы, а также проблемы соперника, как считаете, завтра будет иметь решающее значение физиология или психология?

– Убежден, востребованы будут оба этих фактора. И все же очень важно, что будет в головах наших ребят. Потому, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что все-таки именно психология выйдет на передний план.

- Несомненно, вы пристально следите за выступлением «Кельна» в бундеслиге, где команда набрала всего два очка, и в Лиге Европы, в которой у немецкого клуба очков и вовсе нет. С точки зрения результата «Кельн» переживает кризис. Как вы сейчас оцениваете эту команду, какие ее сильные стороны видите? Второй вопрос касается атмосферы на стадионе. Знаете ли вы, что вас завтра ожидает, и как к этому готовитесь?

– Начну со второго вопроса. Естественно, мы понимаем, что бундеслига – это топ-чемпионат. К тому же в нем лучшая в Европе посещаемость. Следим за бундеслигой по телевидению, поэтому представляем, где и в каких условиях будем завтра играть. Но наша команда не первый раз участвует в групповых этапах еврокубков. У нас достаточно футболистов, которые имеют довольно богатый опыт выступлений на больших стадионах при большом количестве зрителей, фанатов. Поэтому в таких условиях мы научились чувствовать себя комфортно.

Что касается кризиса «Кельна», то нам совершенно неважно, на каком месте находится наш соперник. Завтрашняя игра будет иметь важнейшее значение для каждой из команд. Силу немецкого клуба мы хорошо прочувствовали в Борисове. И, независимо от того, что и в бундеслиге, и в Лиге Европы наш оппонент находится в хвосте, смею утверждать: «Кельн» – крепкая команда, которая способна доставить неприятности любому противнику. Нам было непросто две недели назад, еще тяжелее будет завтра. Силу соперника мы знаем, уважаем его, но не боимся. И потому будем биться за положительный результат.

- После матча в Борисове вы как-то сказали, что перед игрой были уверены в том, что шанс в поединке с «Кельном» вам представится. Сейчас вы того же мнения?

– Конечно. Шансы будут. Важно бережно к ним относиться и реализовывать. Хочу добавить. Несмотря на то, что «Кельн» представляет один из сильнейших чемпионатов в Европе, наша победа над ним в Борисове вселила в ребят дополнительную уверенность в собственных силах. Мы осознаем, что нам будет тяжело. Но вместе с тем убеждены – достичь поставленной цели реально, – сказал Ермакович.