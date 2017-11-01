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Криштиану Роналду: «У меня в «Реале» все отлично. Не хочу продлевать 4-летний контракт»

02.11.2017 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он намерен заключить новое улучшенное соглашение с мадридским клубом.

«У меня в «Реале» все отлично. Контракт рассчитан на четыре года, не хочу продлевать его. Все нормально», – сказал Роналду.

 

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он намерен заключить новое улучшенное соглашение с мадридским клубом.

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