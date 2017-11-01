Криштиану Роналду: «У меня в «Реале» все отлично. Не хочу продлевать 4-летний контракт»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он намерен заключить новое улучшенное соглашение с мадридским клубом.

«У меня в «Реале» все отлично. Контракт рассчитан на четыре года, не хочу продлевать его. Все нормально», – сказал Роналду.