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Париж (АТР). 1/8 финала. Надаль сыграет с Куэвасом, дель Потро – с Хаасе

02.11.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге турнира в Париже Рафаэль Надаль встретится с Пабло Куэвасом.

Целиком сетка тут.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания)  Пабло Куэвас (Уругвай)
Дата проведения
2 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия)  Николя Маю (Франция)
Дата проведения
2 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
2 ноября, 12.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
2 ноября, 15.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Жюльен Беннето (Франция)
Дата проведения
2 ноября, 17.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
3 ноября,
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
2 ноября, 13.30
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
2 ноября, 16.30
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге турнира в Париже Рафаэль Надаль встретится с Пабло Куэвасом.

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