|
Париж (АТР). 1/8 финала. Надаль сыграет с Куэвасом, дель Потро – с Хаасе
02.11.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге турнира в Париже Рафаэль Надаль встретится с Пабло Куэвасом.
Целиком сетка
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третьем круге турнира в Париже Рафаэль Надаль встретится с Пабло Куэвасом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии