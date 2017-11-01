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Зинедин Зидан: «Причина поражения проста – мы не забиваем»
02.11.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о поражении в матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).
«В жизни порой приходится принимать вещи такими, какие они есть. Конечно, настроение в раздевалке не самое лучшее. Поражение больно по нам ударило, но мы его заслужили. «Тоттенхэм» победил по праву. Мы знаем, как изменить ситуацию. И мы ее изменим.
Сегодня мы проиграли матч Лиги чемпионов, а до этого было и поражение в чемпионате страны. Мы не рады, мы не можем этому радоваться. Чувствуем себя неважно. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда проигрываешь, то нельзя вешать нос. Это футбол. Впереди еще много матчей и возможностей все изменить.
Люди могут думать все, что они хотят, но мы не застопорились, это не психологическая яма. Бывает, что ты забиваешь, создав совсем немного моментов. Сегодня было иначе. У нас были возможности сравнять счет, но вместо этого соперник забил сразу три гола.
Мы встречались с командой, которая сегодня была лучше нас во всех компонентах. Причина проста – мы не забиваем. Но я не переживаю. У нас в команде опытные игроки, чемпионы, и все у нас будет хорошо», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о поражении в матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).
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