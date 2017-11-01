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Маурисио Почеттино: «Показали хорошую игру на фоне одной из лучших команд мира»

02.11.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о победе в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

 «Чтобы обыграть «Реал», ты должен показать свою лучшую игру. Мы были в ударе и поэтому добились такого результата.

Любой тренер анализирует различные стили игры, движения, возможности доставить сопернику проблемы. Перед матчем мы изучили «Реал», а они нас.

Главным было осложнить жизнь их обороне. Все мы видели, как соперник пытался забраться за спину нашим защитникам. То же пытались сделать и мы.

Для меня главное то, что мы были конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать. Игроки должны хотеть сделать шаг вперед.

Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. Мы уже в плей-офф, и это главное. Мы продвинулись вперед по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что жребий будет нам благоволить», – сказал Почеттино.

 
 
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о победе в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

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