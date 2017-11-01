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Родионов о техническом поражении: «Наказание не соответствует тому нарушению. Надеюсь, что разум победит»

02.11.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов надеется, что апелляционный комитет АБФФ вернет борисовчанам 3 очка за матч против «Слуцка».

«Наказание не соответствует тому нарушению, которое произошло. На мой взгляд, ситуация просто возмутительная. Будем дальше наблюдать, как это все будет решаться. Но я надеюсь, что разум победит», – сказал Родионов в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, Апелляционный комитет АБФФ 9 ноября рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко».

 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов надеется, что апелляционный комитет АБФФ вернет борисовчанам 3 очка за матч против «Слуцка».

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