Поймал волну: юный белорусский серфер планирует выиграть Олимпиаду

Талантливые спортсмены выступают за нашу страну не только в тех видах спорта, которые у всех на слуху. Руслан Сугако — один из них, он представляет Беларусь на соревнованиях по флоубордингу или серфингу на искусственной волне.

Флоубординг — это только начинающий развиваться в Беларуси экстремальный вид водного спорта, представляющий собой катание спортсмена на специальной доске на искусственно создаваемых волнах. В 2016 году Международный олимпийский комитет включил его в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

Чтобы заниматься флоубордингом, не нужно иметь доступ к морю, достаточно установить специальные тренажеры, которые создают искусственные волны. Такие тренажеры в Беларуси есть.

Первые высоты

Руслан Сугако начал заниматься флоубордингом год назад. Вместе с отцом он оказался на тренировке, попробовал стать на доску, "поймать" волну — и у него сразу же получилось. Об этом моменте рассказал сам Руслан: "Я встал на доску очень быстро, без падений, и у меня сразу же получилось кататься. Ощущение было очень крутое!"



© Sputnik / Ирина Петрович Руслан Сугако занимает третью строчку в рейтинге федерации по дисциплине Bodyboard среди юниоров

Дмитрий Сугако, отец спортсмена, рассказал о первой тренировке более подробно: "У сына хорошо получалось кататься на скейте, на BMX (велосипед для трюков — Sputnik). Я решил попробовать заняться серфингом и взял Руслана с собой. Можно сказать, что все случайно получилось. Мы — самоучки. У сына получилось с первого раза на доску стать. А через какое-то время мне сказали, что у него получается делать те трюки, которые не получаются у взрослых, даже у меня".

Умение держать равновесие или, как говорят спортсмены, баланс, приобретенное во время катания на велосипеде BMX и на скейте, действительно помогло Руслану очень быстро освоить флоубординг. Инструктор по искусственному серфингу Артем Поклонский, по совместительству его тренер, отметил, что, несмотря на относительно небольшой опыт, у Руслана все очень хорошо получается. "Руслан перспективный, он молодец, он старается. Он внимательный, сначала все слушает, потом пытается делать", — пояснил Артем.



© Sputnik / Ирина Петрович Артем Поклонский, инструктор по искусственному серфингу

С таким серьезным подходом к делу результаты не заставили себя ждать: Руслан Сугако занял первое место на первом этапе и второе место на заключительном этапе соревнований по флоубордингу, которые прошли под эгидой Российской федерации флоубординга в Санкт-Петербурге. Сейчас молодой спортсмен занимает третью строчку в рейтинге федерации по дисциплине Bodyboard среди юниоров.

Планы: стать олимпийским чемпионом

Несмотря на то, что Руслан занимается флоубордингом всего год, у него уже есть планы на будущее, подкрепленные первыми высокими результатами и здоровыми амбициями. Спортсмен собирается и дальше активно тренироваться и постоянно участвовать в соревнованиях, чтобы повысить свой рейтинг и стать узнаваемым. Однако он подчеркивает, что "катается" не через силу, что флоубординг доставляет настоящее удовольствие.

"Мы сами садимся в машину и едем с Русланом на соревнования. Все остальные спортсмены также приезжают сами. Это молодой вид спорта, да и спортсменам всем, наверное, не больше 25 лет. Серфинг всегда был модной штукой, а сейчас, когда его возвели в ранг олимпийских видов спорта, он стал восприниматься серьезнее", — рассказывает Дмитрий Сугако.



© Sputnik / Ирина Петрович Флоубординг в Беларуси - удовольствие недешевое

Руслан посещает тренировки 2-3 раза в неделю, у него уже отлажена система занятий.

"Тренировки строятся в зависимости от того, какой элемент или трюк мы разучиваем. Конечно, не всегда все сразу получается, но это обучение, это нормально. Я, со своей стороны, подсказываю ему, где могу", — раскрывает некоторые детали инструктор Артем Поклонский.

Отец и сын делятся пусть еще далекими, но уже вполне осязаемыми планами. "Я надеюсь, что Руслан поедет на Олимпийские игры 2020 года и победит за Беларусь", — признался Дмитрий Сугако.

Таланта и целеустремленности у юниора, несомненно, хватит. Сейчас все строится на энтузиазме самого Руслана и его отца. Но этого недостаточно, чтобы воплотить идею об участии в Олимпиаде в жизнь. Очень многое зависит от того, как флоубординг будет развиваться в Беларуси, будет ли создана общественная организация и федерация, и поддержит ли это начинание государство.

Зачем Беларуси федерация флоубординга?

Сейчас флоубординг активно развивается во многих странах мира, в том числе, соседних — в России и Украине. На данный момент два белорусских спортсмена выступают за Российскую федерацию флоубординга и занимают первые места на соревнованиях. Нет никакой гарантии, что ближе к Олимпиаде их не переманят "кататься" на волнах за другую страну , как это уже бывало с белорусскими спортсменами. Это ли не звоночек, что пора Беларуси создать свою организацию для поддержки этого вида спорта?

Дмитрий Сугако рассказал, что он совместно с белорусскими звездами Дядей Ваней и группой "Тяни-Толкай" участвует в создании белорусской федерации флоубординга. "Надеюсь, что буквально еще 1-2 месяца, и федерация будет создана", — поделился он.



© Sputnik / Ирина Петрович Дмитрий Сугако сам занимается флоубордингом и участвует в создании белорусской федерации

Палки в колеса создателям федерации никто не вставляет, но и помощи, к сожалению, нет. Валерий Цвирко, один из организаторов общественного объединения и федерации флоубординга и серфинга в Беларуси, рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться: "Есть небольшие вопросы по поводу организации федерации. Основная проблема в том, что у нас на сегодняшний день нет контакта с международной федерацией флоубординга и серфинга. Еще одна проблема — нужно готовить очень много документов".

По словам Валерия, на сегодняшний день в Беларуси есть три профессиональных райдера, которые уже готовы выступать на Олимпиаде. Из этого можно сделать вывод, что белорусский флоубординг набирает обороты, и есть смысл двигаться дальше и готовить спортсменов к Олимпийским играм.



© Sputnik / Ирина Петрович Стефан Мазаник, чемпион России по флоубордингу в 2016-2017 годах

Один из белорусских райдеров, выступающих за Российскую федерацию флоубординга, чемпион России в 2016-2017 годах Стефан Мазаник также поддерживает идею создания белорусской федерации флоубординга и серфинга. По его мнению, это поможет решить многие острые вопросы и позволит ему представлять в дальнейшем свою страну.

"В ближайшее время будет создана белорусская федерация флоубординга, и в дальнейшем это даст очень много преимуществ. Это поможет популяризовать этот вид спорта, привлечь талантливых людей. Также это позволит проводить свои соревнования", — рассуждает он.

Стефан считает, что когда появится федерация, флоубордингом начнут заниматься значительно больше людей, поскольку снизится финансовая нагрузка на самих спортсменов и их родителей.

Сейчас флоубординг в Беларуси — удовольствие действительно недешевое. "Это не бесплатно, это стоит денег — один час занятий с тренером стоит 90 белорусских рублей. Поэтому люди, которым это могло бы быть интересно, — студенты, молодые ребята, — сталкиваются с финансовой проблемой", — подмечает Валерий Цвирко.

Несложно посчитать, что при средней месячной зарплате белоруса в 831,3 рубля ее хватит только на 9 занятий флоубордингом. Получается какой-то спорт миллионеров, хотя в других странах он не требует настолько высоких затрат.

"Я уверен, что далеко не у всех есть такие средства, чтобы запросто их потратить. Поэтому мы и хотим создать федерацию и общественное объединение для того, чтобы приблизить данный вид спорта к молодежи и заинтересованным взрослым людям", — раскрывает цель всей этой кутерьмы Цвирко.