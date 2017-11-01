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"Спартак" на выезде проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов
02.11.2017 00:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Московский футбольный клуб "Спартак" потерпел поражение в выездном мачте группового раунда Лиги чемпионов от испанской "Севильи", сообщает Sputnik.
© REUTERS/ Arnd Wiegmann
В среду в Севилье местный одноименный клуб на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" принимал московский "Спартак" в рамках четвертого тура группового раунда ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1) в пользу хозяев. Победу "Севилье" принесли Клеман Лангле (30-я минута) и Эвер Банега (59). В составе гостей отличился Зе Луиш (78).
В параллельном матче группы Е "Ливерпуль" на "Энфилде" взял верх над словенским "Марибором" — 3:0. Голы в составе подопечных Юргена Клоппа забивали Мохамед Салах (49), Эмре Джан (64) и Дэниел Старридж (90).
Таким образом, положение команд в квартете Е после четырех туров следующее: "Ливерпуль" (8 очков), "Севилья" (7), "Спартак" (5) и "Марибор" (1).
21 ноября "Спартак" дома сразится против "Марибора", а "Ливерпуль" отправится в гости к "Севилье".
В среду также состоялись поединки еще в трех квартетах:
Группа F
Группа G
Группа Н
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После поражения в Севилье "Спартак" занимает третью строчку в группе Е, лидирует в квартете "Ливерпуль".
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