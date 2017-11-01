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"Спартак" на выезде проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов

02.11.2017 00:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Московский футбольный клуб "Спартак" потерпел поражение в выездном мачте группового раунда Лиги чемпионов от испанской "Севильи", сообщает Sputnik. 

"Спартак" на выезде проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов
© REUTERS/ Arnd Wiegmann
Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов

В среду в Севилье местный одноименный клуб на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" принимал московский "Спартак" в рамках четвертого тура группового раунда ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1) в пользу хозяев. Победу "Севилье" принесли Клеман Лангле (30-я минута) и Эвер Банега (59). В составе гостей отличился Зе Луиш (78). 

В параллельном матче группы Е "Ливерпуль" на "Энфилде" взял верх над словенским "Марибором" — 3:0. Голы в составе подопечных Юргена Клоппа забивали Мохамед Салах (49), Эмре Джан (64) и Дэниел Старридж (90).

Таким образом, положение команд в квартете Е после четырех туров следующее: "Ливерпуль" (8 очков), "Севилья" (7), "Спартак" (5) и "Марибор" (1). 

21 ноября "Спартак" дома сразится против "Марибора", а "Ливерпуль" отправится в гости к "Севилье".

В среду также состоялись поединки еще в трех квартетах:

Группа F 

  • "Шахтер" (Донецк) — "Фейеноорд" 3:1
  • "Наполи" — "Манчестер Сити" 2:3

Группа G 

  • "Бешикташ" — "Монако" 1:1 
  • "Порту" — "РБ Лейпциг" 3:1

Группа Н 

  • "Боруссия" (Дортмунд) — АПОЭЛ 1:1
  • "Тоттенхэм Хотспур" — "Реал Мадрид" 3:1   
 
Теги: Минск
 
 
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После поражения в Севилье "Спартак" занимает третью строчку в группе Е, лидирует в квартете "Ливерпуль".

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