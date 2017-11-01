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«Кельн» – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 5,6
02.11.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ.
Букмекеры считают команду из Германии фаворитом встречи.
«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 5,6, на победу «Кельна» – 1.71, на ничью – 3,9
William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 4,75, победу немецкого клуба – 1,73.
Матч «Кельн» – БАТЭ состоится сегодня в 23.05 по белорусскому времени.
Напомним, на «Борисов-Арене» БАТЭ победил 1:0.
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Сегодня состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ.
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