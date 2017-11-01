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Серхио Рамос: «Поставим на место тех, кто думает, что «Реал» повержен»
02.11.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.
«Понимаем, что последние результаты разочаровали наших болельщиков, но «Реал» всегда умел реабилитироваться. Мы поставим на место тех, кто думает, что мы повержены.
По своему опыту знаю: стоит нам лишь проиграть пару матчей – тут же начинаются разговоры о кризисе. Нужно сохранять спокойствие и сплоченность. В своем любимом турнире, в Лиге чемпионов, мы по-прежнему живы.
Мы не должны сомневаться в том, что совсем скоро у «Реала» все наладится», – сказал Рамос.
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Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.
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