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Серхио Рамос: «Поставим на место тех, кто думает, что «Реал» повержен»

02.11.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.

«Понимаем, что последние результаты разочаровали наших болельщиков, но «Реал» всегда умел реабилитироваться. Мы поставим на место тех, кто думает, что мы повержены.

По своему опыту знаю: стоит нам лишь проиграть пару матчей – тут же начинаются разговоры о кризисе. Нужно сохранять спокойствие и сплоченность. В своем любимом турнире, в Лиге чемпионов, мы по-прежнему живы.

Мы не должны сомневаться в том, что совсем скоро у «Реала» все наладится», – сказал Рамос.

 
 
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Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.

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