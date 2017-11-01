Серхио Рамос: «Поставим на место тех, кто думает, что «Реал» повержен»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в матче ЛЧ.

«Понимаем, что последние результаты разочаровали наших болельщиков, но «Реал» всегда умел реабилитироваться. Мы поставим на место тех, кто думает, что мы повержены.

По своему опыту знаю: стоит нам лишь проиграть пару матчей – тут же начинаются разговоры о кризисе. Нужно сохранять спокойствие и сплоченность. В своем любимом турнире, в Лиге чемпионов, мы по-прежнему живы.

Мы не должны сомневаться в том, что совсем скоро у «Реала» все наладится», – сказал Рамос.