Александр Хацкевич: «Минимальная задача — выход из группы, но для себя решили, что это выход из группы с первого места»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с «Янг Бойз».

«Настроение нормальное, у нас нет пауз. Понятно, что затянулась наша серия без побед. Но здесь это все относительно, каждая игра — новая история, и завтра хотим выйти и решить задачу выхода из группы. Минимальная задача — выход из группы, но для себя решили, что это выход из группы с первого места.

Мы проанализировали последние игры «Янг Бойз» против «Люцерна» и «Сьона», но особое внимание уделили игре в Киеве. Конечно, непривычно играть на искусственном поле. Три месяца тому назад мы уже тут были. Но самое важное — это нужно выходить и играть.

Сейчас у Мбокани пауза, 3-4 дня, ведь есть повреждение приводящей мышцы. Конечно, он добавил бы нам той мощи и силы, которая нужна впереди. У нас нет другого такого мощного футболиста как Мбокани», – сказал Хацкевич.