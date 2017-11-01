﻿ Александр Хацкевич: «Минимальная задача — выход из группы, но для себя решили, что это выход из группы с первого места». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Хацкевич: «Минимальная задача — выход из группы, но для себя решили, что это выход из группы с первого места»

02.11.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с «Янг Бойз».

«Настроение нормальное, у нас нет пауз. Понятно, что затянулась наша серия без побед. Но здесь это все относительно, каждая игра — новая история, и завтра хотим выйти и решить задачу выхода из группы. Минимальная задача — выход из группы, но для себя решили, что это выход из группы с первого места.

Мы проанализировали последние игры «Янг Бойз» против «Люцерна» и «Сьона», но особое внимание уделили игре в Киеве. Конечно, непривычно играть на искусственном поле. Три месяца тому назад мы уже тут были. Но самое важное — это нужно выходить и играть.

Сейчас у Мбокани пауза, 3-4 дня, ведь есть повреждение приводящей мышцы. Конечно, он добавил бы нам той мощи и силы, которая нужна впереди. У нас нет другого такого мощного футболиста как Мбокани», – сказал Хацкевич.

 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с «Янг Бойз».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Кельн» – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 5,6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика