В 2018 году фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» выступит во второй лиге чемпионата Беларуси.

За «Рух» будут играть выпускники Академии «Динамо-Брест» с целью получения игровой практики для последующего пополнения состава главной команды.

Главным тренером станет известный белорусский специалист Андрей Викентьевич Зыгмантович.

Предыдущим местом его работы был «Торпедо-БелАЗ», где он занимал пост заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили вопросы развития детско-юношеского футбола и консультация тренерского штаба основной команды.

Футбольный клуб «Рух» основан болельщиками «Динамо-Брест» 1 мая 2016 года и на данный момент занимает второе место в чемпионате Брестской области.