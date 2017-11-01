ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018 году фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» выступит во второй лиге

02.11.2017 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 2018 году фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» выступит во второй лиге чемпионата Беларуси.

За «Рух» будут играть выпускники Академии «Динамо-Брест» с целью получения игровой практики для последующего пополнения состава главной команды.

Главным тренером станет известный белорусский специалист Андрей Викентьевич Зыгмантович.

Предыдущим местом его работы был «Торпедо-БелАЗ», где он занимал пост заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили вопросы развития детско-юношеского футбола и консультация тренерского штаба основной команды.

Футбольный клуб «Рух» основан болельщиками «Динамо-Брест» 1 мая 2016 года и на данный момент занимает второе место в чемпионате Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» выступит во второй лиге чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ольга Барабанщикова: «Желаю девушкам в финале Кубка федерации только победы! Думаю, она вполне реальна. У нас молодая команда, у которой большая мотивация»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика