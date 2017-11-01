Ольга Барабанщикова: «Желаю девушкам в финале Кубка федерации только победы! Думаю, она вполне реальна. У нас молодая команда, у которой большая мотивация»

Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова считает, что женская сборная Беларуси способна выиграть Кубок федерации.

— Вы отметили, что далеки от тенниса в данный момент, но наверняка с кем-то из игроков того времени продолжаете общаться?

— Наташа Зверева — моя близкая подруга. Мы много общаемся, порой работаем вместе. Наверное, слышали про наши совместные выступления в пляжном теннисе. Также поддерживаю хорошие отношения с Максимом Мирным. Мы давно друг друга знаем, и есть много тем, на которые можем поговорить.

— Возможно, заходили и разговоры о том, как нашей женской сборной удалось пробиться в финал Кубка федерации?

— Если честно, общаемся по большей части не на теннисные темы. (Улыбается.) Но раз вы завели разговор об этом, не могу его не развить. Мне очень приятно за нашу команду, за нашу страну, что мы станем свидетелями такого исторического поединка. Желаю девушкам в финале только победы! Думаю, она вполне реальна. У нас молодая команда, у которой большая мотивация.

— Для девушек к тому же создаются хорошие условия. Они могут тренироваться, не уезжая за рубеж, что приходилось делать в частности и вам…

— Да, мы о таком могли только мечтать. Это очень здорово, что девушки могут быть дома и готовиться к турнирам. Если бы у нас были подобные условия, то вряд ли бы уезжали за рубеж.

— В чем, на ваш взгляд, кроется главный залог нынешнего успеха нашего женского тенниса?

— Мне кажется, в общем развитии тенниса в стране. Это началось при Михаиле Павлове, когда он был мэром Минска. Этот человек многое дал нашему теннису, – сказала Барабанщикова.