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Виталий Родионов: «За несколько лет перешли с дочкой на общение на белорусском языке»
02.11.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал, почему отправил дочку в белорусскоязычную школу.
– В гимназии дочка изучает 2 языка – английский и китайский. Гимназия белорусскоязычная.
- Как вы пришли к такому решению?
– Основной мотив был в том, чтобы она в этом возрасте впитала в себя как можно больше. Русскоязычная среда у нее повсюду, а белорусский язык она слышит только при общении со мной и в школе. Это дополнительный образовательный момент, который лишним не будет.
- С дочкой вы общаетесь на белорусском?
– Да. Нужно было готовить ее к школе. За несколько лет мы с ней перешли на общение на белорусском языке. Мне полезно и ей, – сказал Родионов в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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