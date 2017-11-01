Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале Россия-1 со слезами на глазах рассказала о том, что в немецком Штутгарте стала жертвой насилия со стороны гимнаста Виталия Щербы.

Татьяна Гуцу живет в городе Детройте в США, а на признание решилась после охватившей мир волны #MeToo — серии обвинений в сексуальном домогательстве. Многие американские актрисы признались в том, что не единожды становились жертвой наделенных властью лиц. Волна разоблачений охватила и другие сферы, включая искусство и политику.

Гуцу рассказала, что после соревнований ее и других членов сборной угостили шампанским. Она не помнит, сколько выпила и выкурила, а когда очнулась, было темно.

"Я очнулась от того, что мне было страшно, и не понимала, что происходит. Я не могла поделиться своей болью. Я накрылась одеялом и плакала от боли и от того, что надо мной надругались", — рассказала гимнастка в эфире.

Она призналась, что Щерба потребовал никому не говорить о случившемся. Своему тренеру она боялась рассказать о проблеме. Бывший супруг Татьяны Гуцу порекомендовал ей обратиться к психологу.

Пять лет назад Татьяна Гуцу позвонила Виталию Щербе в надежде на извинения, но не услышала их.

Маршрут спортсменов

В свою очередь старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев, следивший за дисциплиной, уверен, что не мог допустить ситуацию, когда несколько человек пили шампанское после выступлений. Впрочем, он не смог припомнить и самих соревнований.

"Чемпионат мира 1991 года был в Индианаполисе, а в Германии — показательные выступления", — отметил Аркаев и заявил, что в Штутгарт команда могла попасть только на коммерческие старты.

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"После чемпионата мира мы поехали в Испанию, после — в Англию, а затем — в Германию на сборы", — подтвердила Гуцу. Однако принимавшие участие в съемках программы Малахова усомнились, что СССР устроил такой "круиз" для спортсменов.

Так, Михаил Синельников-Оришак обнародовал расписание мероприятий по спортивной гимнастике 1991 года, в котором Штутгарт не значится:

31.03.1991 — 02.04.1991

XVIII Московский международный турнир "Звезды мира — 91" на призы издательства "Физкультура и спорт", 1991 г.

Москва, Лужники

09.04.1991 — 14.04.1991

LI чемпионат СССР в отдельных видах многоборья, 1991 г.

Донецк

14.05.1991 — 19.05.1991

L Чемпионат РСФСР, 1991 г.

Брянск

26.06.1991 — 04.07.1991

LVII чемпионат СССР и X Спартакиада народов СССР по многоборью, 1991 г.

Москва, Лужники

07.09.1991 — 15.09.1991

XXVI Чемпионат мира, 1991 г.

Индианаполис (США)

Без поддержки

Гуцу призналась, что ей больно от того, что ее друзья по сборной не поддержали ее. Она предположила, что ее подруга, гимнастка Татьяна Торопова, отказалась подтвердить обвинения в адрес Щербы, потому что могла находиться в состоянии алкогольного опьянения после празднования победы.

Гуцу рассказала, что конкуренции со Щербой у нее нет, как предположили некоторые коллеги гимнастки, и она не ждет от него извинений.

Гимнастка Оксана Яшанькина рассказала в эфире, что Щерба закрылся после обвинений со стороны Гуцу.

"Чтобы мы пили? Курили? Если человек немного курит, у него дыхалка в ноль. Татьяна была великой спортсменкой, делала такие элементы! Это наша звезда, мы ее любим до сих пор, но то, что сейчас происходит, — это позор. Что она требует от Виталия?" — спросила Яшанькина.

Гуцу считает, что Оксана скрывает, как "мальчики спускались с балкона к девочкам", боясь за свою репутацию.

Кыргызстанский тренер по спортивной гимнастике Татьяна Торопова в секс-скандале, в котором прозвучало ее имя, не принимает ничью сторону, ни Гуцу, ни Щербо, так как "не при делах">>

Прежде Гуцу выразила сожаление, что назвала имя насильника, решилась на откровенное интервью в эфире и столкнулась с нападками со стороны общественности. Она попыталась объяснить в эфире, что вдохновилась историями других женщин, которые признались в том, что стали жертвами домогательств и решилась рассказать правду о своем прошлом. Однако у Щербы нашлось множество сторонников, которые беспокоятся о состоянии мужчины больше, чем о самой Гуцу.

Спортсмен по-прежнему хранит молчание.