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Слезы Гуцу в "Прямом эфире": поверили не все
02.11.2017 12:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу
© Sputnik/ Владимир Родионов
Татьяна Гуцу живет в городе Детройте в США, а на признание решилась после охватившей мир волны #MeToo — серии обвинений в сексуальном домогательстве. Многие американские актрисы признались в том, что не единожды становились жертвой наделенных властью лиц. Волна разоблачений охватила и другие сферы, включая искусство и политику.
Гуцу рассказала, что после соревнований ее и других членов сборной угостили шампанским. Она не помнит, сколько выпила и выкурила, а когда очнулась, было темно.
"Я очнулась от того, что мне было страшно, и не понимала, что происходит. Я не могла поделиться своей болью. Я накрылась одеялом и плакала от боли и от того, что надо мной надругались", — рассказала гимнастка в эфире.
Она призналась, что Щерба потребовал никому не говорить о случившемся. Своему тренеру она боялась рассказать о проблеме. Бывший супруг Татьяны Гуцу порекомендовал ей обратиться к психологу.
Пять лет назад Татьяна Гуцу позвонила Виталию Щербе в надежде на извинения, но не услышала их.
Маршрут спортсменов
В свою очередь старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев, следивший за дисциплиной, уверен, что не мог допустить ситуацию, когда несколько человек пили шампанское после выступлений. Впрочем, он не смог припомнить и самих соревнований.
"Чемпионат мира 1991 года был в Индианаполисе, а в Германии — показательные выступления", — отметил Аркаев и заявил, что в Штутгарт команда могла попасть только на коммерческие старты.
"После чемпионата мира мы поехали в Испанию, после — в Англию, а затем — в Германию на сборы", — подтвердила Гуцу. Однако принимавшие участие в съемках программы Малахова усомнились, что СССР устроил такой "круиз" для спортсменов.
Так, Михаил Синельников-Оришак обнародовал расписание мероприятий по спортивной гимнастике 1991 года, в котором Штутгарт не значится:
XVIII Московский международный турнир "Звезды мира — 91" на призы издательства "Физкультура и спорт", 1991 г.
Москва, Лужники
LI чемпионат СССР в отдельных видах многоборья, 1991 г.
Донецк
L Чемпионат РСФСР, 1991 г.
Брянск
LVII чемпионат СССР и X Спартакиада народов СССР по многоборью, 1991 г.
Москва, Лужники
XXVI Чемпионат мира, 1991 г.
Индианаполис (США)
Без поддержки
Гуцу призналась, что ей больно от того, что ее друзья по сборной не поддержали ее. Она предположила, что ее подруга, гимнастка Татьяна Торопова, отказалась подтвердить обвинения в адрес Щербы, потому что могла находиться в состоянии алкогольного опьянения после празднования победы.
© Sputnik/ Владимир Родионов
Гуцу рассказала, что конкуренции со Щербой у нее нет, как предположили некоторые коллеги гимнастки, и она не ждет от него извинений.
Гимнастка Оксана Яшанькина рассказала в эфире, что Щерба закрылся после обвинений со стороны Гуцу.
"Чтобы мы пили? Курили? Если человек немного курит, у него дыхалка в ноль. Татьяна была великой спортсменкой, делала такие элементы! Это наша звезда, мы ее любим до сих пор, но то, что сейчас происходит, — это позор. Что она требует от Виталия?" — спросила Яшанькина.
Гуцу считает, что Оксана скрывает, как "мальчики спускались с балкона к девочкам", боясь за свою репутацию.
Прежде Гуцу выразила сожаление, что назвала имя насильника, решилась на откровенное интервью в эфире и столкнулась с нападками со стороны общественности. Она попыталась объяснить в эфире, что вдохновилась историями других женщин, которые признались в том, что стали жертвами домогательств и решилась рассказать правду о своем прошлом. Однако у Щербы нашлось множество сторонников, которые беспокоятся о состоянии мужчины больше, чем о самой Гуцу.
Спортсмен по-прежнему хранит молчание.
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Гимнастка Татьяна Гуцу объяснила, как оказалась на сборах в Штутгарте, и ответила на обвинения заступников Щербы.
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