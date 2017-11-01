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Зыгмантович возглавит фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух»

02.11.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главным тренером фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» станет известный белорусский специалист Андрей Зыгмантович.

Предыдущим местом его работы был «Торпедо-БелАЗ», где он занимал пост заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили вопросы развития детско-юношеского футбола и консультация тренерского штаба основной команды.

С 2012 по 2014 год Зыгмантович входил в тренерский штаб Георгия Кондратьева в сборной Беларуси. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера сборной.

Будучи игроком, Зыгмантович выступал за «Динамо-Минск», испанский «Расинг» и голландский «Гронинген». Дважды был признан лучшим футболистом Беларуси в 1992 и 1994 году, а также тренировал «Нафтан», «Динамо-Минск», юношескую сборную Беларуси, МТЗ-РИПО, литовский «Каунас» и вторую команду «Сибири».

Ранее сообщалось, что «Рух» в следующем сезоне выступит во второй лиге.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным тренером фарм-клуб брестского «Динамо» «Рух» станет известный белорусский специалист Андрей Зыгмантович.

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