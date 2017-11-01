Фильм про Васю Пешехода «Фанат» будет представлен на кинофестивале «Лiстапад»

Документальный фильм брестского режиссера Андрея Кудиненко про фаната брестского «Динамо» Васю Пешехода будет представлен на кинофестивале «Лiстапад».

«Вася Пешеход – футбольный фанат брестского «Динамо». Он «пробил» 5 «золотых» сезонов, что значит – посетил все игры команды. На выездные матчи он ходит пешком. За 2016 год он прошел 4 470 километров. Без автостопа, без денег, ночуя в лесу. Футбол спас его от тюрьмы, а дорога спасает его от смерти. Вася интуитивно открыл универсальную формулу: когда нет надежды и не видишь никакого смысла жизни – надо просто идти. Национальная премьера», – говорится в рецензии.

Фильм будет показан в рамках национального конкурса 7 ноября в кинотеатре «Беларусь». Начало конкурса в 16.00, продолжительность фильма 40 минут.

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