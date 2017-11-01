ЧЕ по диско и диско-фристайлу: называйте нас спортсмены, а не танцоры

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Проведение чемпионата Европы по диско и диско-фристайлу – большая ответственность, но вместе с тем и очень большая честь, заявила директор соревнований Ульяна Олейникова.

Континентальное первенство по диско и диско-фристайлу стартовало в Минске в четверг. В белорусскую столицу прибыли более тысячи спортсменов из 16 стран, в том числе чемпионы мира. Беларусь на домашнем турнире представят 86 спортсменов.

"Безусловно, мероприятие такого масштаба мы принимаем в первый раз. Это очень большая ответственность, это большая гордость для нас. Проведение такого чемпионата требует много времени и сил. Но мы определенно гордимся, что Минск принимает европейское первенство, так как чирлидинг был признан видом спорта у нас не так давно (зимой 2017 года, для сравнения, в России – в 2007 году – Sputnik), а уже в ноябре мы имеем честь проводить чемпионат Европы", — рассказала в интервью Sputnik Олейникова.

Она добавила, что решение о проведении европейского первенства было принято год назад. За это время Беларусь смогла отлично подготовиться к турниру.

Не танцоры, а спортсмены

Чирлидинг — самый молодой вид спорта в Беларуси. В конце января этого года Министерство спорта и туризма Республики Беларусь включило спорт "Чирлидинг" в реестр видов спорта страны. В марте этого года Национальный олимпийский комитет (НОК) признал Белорусскую федерацию чирлидинга и команд поддержки. Диско и диско-фристайл – спортивные дисциплины чирлидинга.

"Нас уже правильно называть спортсмены, может, еще многие не переучились, так как это достаточно молодой вид спорта", — сказала Олейникова.

Она добавила, что с января 2018 года в Беларуси будут присваиваться категории мастеров спорта, кандидатов и так далее.

Возможно, станет олимпийским видом

В декабре прошлого года Международный союз чирлидинга (ICU) был признан Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве временного члена, и по окончании трехлетнего периода данный вид спорта будет еще раз рассмотрен МОК. ICU может повторно обратиться в МОК, чтобы стать частью спортивной программы Олимпийских игр.

"Возможно, он станет олимпийским. Продвижением данного вопроса активно занимаются США – родоначальники чирлидинга. Они очень хотят, что чирлидинг был включен в олимпийскую программу", — добавила собеседница Sputnik.

Беларусь на мировой арене

Олейникова рассказала, что в Белорусской федерации чирлидинга состоит более двух тысяч членов, по всей стране работают школы, проводятся соревнования. На чемпионате Беларуси отбираются сильнейшие для участия в международных турнирах.

"Например, на данное соревнование у нас было отобрано десять спортсменов от страны, которые могут принять участие в сольных категориях. Попасть в квоты очень престижно", — уточнила собеседница Sputnik.

Директор ЧЕ обратила внимание на триумфальное выступление белорусских спортсменов на минувшем Чемпионате мира в Чехии. "В июне мы ездили на Чемпионат мира в Чехию и вернулись оттуда с триумфом. Мы выиграли ЧМ в юниорской сольной категории у девочек, наши девочки заняли второе место в малой юниорской группе и третье место в юниорах дуэты", — пояснила Олейникова.

"Я могу сказать, что выступление в Чехии подкрепило наш имидж на мировой арене и доверие к нашей стране, и то, что мы можем провести такие мероприятия здесь", — продолжила она.

Олейникова отметила, что в Европе наиболее сильными командами в чирлидинге считаются Норвегия, Дания и Швеция. "Они являются лидерами в данном виде спорта преимущественно в сольных выступлениях, в групповых — Словакия и Чехия. Беларусь больше в сольных", — сказала она.

Чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу завершится в 4 ноября. Соревнования проходят в столичном Дворце спорта.