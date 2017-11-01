Эдуард Дубров: «Не имею представления об уровне готовности Азаренко. Как я могу ее выпустить в финале Кубка федерации?»

Капитан женской национальной команды Беларуси Эдуард Дубров в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Версоцкому объяснил, почему не стал вызывать Викторию Азаренко на матчи финала Кубка федерации против американок, которые 11-12 ноября пройдут на «Чижовка-Арене».

- А что с Азаренко?

– Ну смотрите… Даже если Вика в последний момент появится в Минске, я не могу держать в команде пять человек, заявка состоит из четырех. В каком состоянии она вырвется, если вырвется, из США в Беларусь? Вы себе представляете это состояние при тех обстоятельствах, в которых она оказалась в Лос-Анджелесе? Конечно, пусть приезжает, пусть побудет вместе с командой, как это было в поединке со швейцарками, пусть помогает девчонкам морально, но поставить на матч...

Я не имею представления об уровне ее готовности, Вика не играла с июля, видно, что она потеряла в весе, причем, судя по всему, не за счет жировой ткани, а за счет мышечной массы. Ну как я ее могу выпустить на корт в финале Кубка федерации хотя бы на один матч?

Здесь нет упрека в ее адрес, она попала в сложнейшую жизненную ситуацию, которой никому не пожелаешь. Молодая мама, маленький ребенок, все эти суды по вопросам опекунства… Более физических кондиций меня беспокоит ее морально-психологическое состояние. И в таком положении, считаю, Вику не надо трогать и навешивать на нее какие-то обязательства. Если все сложится хорошо, и Азаренко вернется в теннис, конечно, она еще поможет сборной Беларуси. А пока девчонкам нужно постараться сыграть финал без нее, – сказал Дубров.

Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на финал Кубка федерации, Азаренко – вне состава