МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Члены комиссии МОК под руководством Дениса Освальда бояться принимать справедливые решения, "они прогнулись под чьим-то влиянием", заявил российский лыжник Евгений Белов.



© Sputnik/ Евгений Биятов Допинговая бомба рванула

Накануне комиссия МОК признала Белова, а также другого российского лыжника Александра Легкова виновными в нарушении антидопинговых правил, и вынесла в отношении них вердикт : пожизненное отстранение от Олимпийских игр и аннулирование результатов Олимпиады-2014.

"Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог что такая ситуация меня коснется потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и самое главное олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира", — написал Белов на своей странице в Instagram .

Он обратил внимание на олимпийский флаг. По словам его словам, пять колец — это пять частей света, объединенные вместе, и шесть цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. "Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы "чистых" спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение", — продолжил Белов.

Лыжник добавил, что во время слушания по их делу члены комиссии засыпали. "Наверное, они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца", — заключил он.

Российская сторона накануне заявила, что намерена подать апелляцию в CAS на решение комиссии МОК. В четверг вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что конкретных доказательств вины Белова и Легкова нет. Он назвал принятое решение "фуфлом" и "заказом против нашей страны".