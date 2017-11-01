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Конор МакГрегор: «Я не вернусь в UFC просто бойцом, хочу делать этот бизнес вместе»

02.11.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпион UFC Конор МакГрегор заявил, что пока не принял решение о том, где пройдет его следующий бой.

Напомним, в августе Конор провел бой по правилам бокса против Флойда Мэйвезера, доходы от организации которого превысили сумму в 600 миллионов долларов. Компания Конора McGregor Promotions была одним из соорганизаторов поединка.

Теперь МакГрегор хочет стать соорганизатором боев UFC.

«Что дальше? Посмотрим. У меня есть несколько предложений по боям. Это и UFC, и боксерские бои.

Чтобы подписать новый контракт с UFC, я должен получить действительно крутое предложение. Сейчас мы как раз ведем переговоры. Посмотрим, чем они меня соблазнят. Я только что провел бой на миллиард долларов, конечно я жду только очень выгодных предложений.

Я хочу долю от доходов за проданные трансляции. Хочу быть партнером. Я не вернусь в UFC просто бойцом, я хочу делать этот бизнес вместе»,  -заявил МакГрегор.

 

 
 
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Чемпион UFC Конор МакГрегор заявил, что пока не принял решение о том, где пройдет его следующий бой.

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