Дюков вернулся в состав минского «Динамо»,  Матерухин отправлен в фарм-клуб

Вчера истекли 48 часов после помещения Романа Дюкова и Александра Матерухина в список отказов.

Напомним, согласно статье 39 Правового регламента КХЛ на протяжении 48 часов данных игроков могли выбрать другие клубы Лиги.

Но этого не произошло, и оба хоккеиста были автоматически переведены в «Динамо-Молодечно». Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в фарм-клубе.

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