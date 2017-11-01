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Дюков вернулся в состав минского «Динамо», Матерухин отправлен в фарм-клуб
02.11.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вчера истекли 48 часов после помещения Романа Дюкова и Александра Матерухина в список отказов.
Напомним, согласно статье 39 Правового регламента КХЛ на протяжении 48 часов данных игроков могли выбрать другие клубы Лиги.
Но этого не произошло, и оба хоккеиста были автоматически переведены в «Динамо-Молодечно». Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в фарм-клубе.
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Вчера истекли 48 часов после помещения Романа Дюкова и Александра Матерухина в список отказов.
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