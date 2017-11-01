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Криушенко останется главным тренером сборной Беларуси

02.11.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко останется на своем посту.

Это стало известно по итогам встречи специалиста с главой АБФФ Сергеем Румасом.

Подробности встречи станут известны чуть позже.

Криушенко останется главным тренером сборной Беларуси

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко останется на своем посту.

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