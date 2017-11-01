﻿ Криушенко о продлении контракта: «Постараемся вместе с командой показать хороший футбол и не разочаровывать наших болельщиков». 21.by
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Криушенко о продлении контракта: «Постараемся вместе с командой показать хороший футбол и не разочаровывать наших болельщиков»

02.11.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в эфире АБФФ-ТВ прокомментировал продление контракта с АБФФ.

«Мне приятно, что оказано доверие. Идет пролонгация предварительного соглашения. Понимаю, задачи, которые поставлены перед командой, которой я буду руководить. Постараюсь достичь нужного результата.  Постараемся вместе с командой показать хороший футбол и не разочаровывать наших болельщиков. Я привык работать под давлением. Были в этом цикле игры неплохие. Были и не очень. Давление шло всегда. Понятно, что сборная – это лицо страны. Понятно, что все хотят каких-то положительных результатов. Все хотят хорошей игры от команды. Поэтому давление будет всегда. К этому нужно быть готовым. Это часть нашей работы.

Было просмотрено большое количество футболистов. Кого-то еще возьму на товарищеские матчи. Естественно, сложилось впечатление, сложился костяк. Люди, с которыми будем двигаться дальше и стараться достичь максимальных целей», – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.

Сергей Румас: «Контракт Криушенко рассчитан до конца отбора Лиги наций и будет продлен, если сборная займет первое место»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в эфире АБФФ-ТВ прокомментировал продление контракта с АБФФ.

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