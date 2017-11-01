Сергей Румас: «Контракт Криушенко рассчитан до конца отбора Лиги наций и будет продлен, если сборная займет первое место»

Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о подробностях продления сотрудничества с главным тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко.

«Сегодня встречались с Игорем Николаевичем Криушенко. Договорились о том, что он продолжить тренировать нашу сборную. Мы договорились, что контракт будет рассчитан намного больше чем на год. До конца отбора Лиги наций. И в случае, если в нашей четверке Беларусь занимает первое место, то контракт автоматически продляется на следующий цикл. Задача сегодня четкая, понятная и простая – занять первое место среди четырех команд в нашей группе», – сказал Румас в эфире АБФФ-ТВ.