Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Главным тренером национальной сборной Беларуси останется Игорь Криушенко, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Белорусы попали в самый слабый дивизион Лиги наций

Криушенко возглавил сборную в марте этого года, сменив на посту Александра Хацкевича. Под его руководством "белыя крылы" провели шесть матчей в квалификации Чемпионата мира, в которых одержали всего одну победу. После завершения отборочного турнира в СМИ появились слухи, что руководство АБФФ продолжит сотрудничество со специалистом. В четверг, 2 ноября, глава АБФФ Сергей Румас и Криушенко провели рабочую встречу.

"Сегодня мы действительно встречались с Игорем Николаевичем Криушенко, и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Мы договорились, что контракт будет рассчитан немного больше чем на год, до конца отбора Лиги наций. В случае, если в нашей четверке Беларусь занимает первое, то контракт автоматически продляется на следующий цикл", — заявил Румас.

Председатель АБФФ обратил внимание, что перед сборной и тренерским штабом стоит задача занять первое место в своей группе в Лиге наций. Румас назвал эту задачу "четкой, простой и понятной".

Напомним, сборная Беларуси попала в самый слабый дивизион нового турнира. Вместе с белорусской командой в пуле D сборные Азербайджана, Македонии, Грузии, Армении, Латвии, Фарерских островов, Люксембурга, Казахстана, Молдовы, Лихтенштейна, Мальты, Андорры, Косово, Сан-Марино и Гибралтара.

Жеребьевка состоится 24 января следующего года. Групповой этап стартует в сентябре 2018 года и завершится в ноябре 2019 года. Победители групп перейдут в лигу C следующего розыгрыша и разыграют одну путевку на чемпионат Европы 2020 года.