ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

02.11.2017 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Главным тренером национальной сборной Беларуси останется Игорь Криушенко, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Белорусы попали в самый слабый дивизион Лиги наций

Криушенко возглавил сборную в марте этого года, сменив на посту Александра Хацкевича. Под его руководством "белыя крылы" провели шесть матчей в квалификации Чемпионата мира, в которых одержали всего одну победу. После завершения отборочного турнира в СМИ появились слухи, что руководство АБФФ продолжит сотрудничество со специалистом. В четверг, 2 ноября, глава АБФФ Сергей Румас и Криушенко провели рабочую встречу.

"Сегодня мы действительно встречались с Игорем Николаевичем Криушенко, и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Мы договорились, что контракт будет рассчитан немного больше чем на год, до конца отбора Лиги наций. В случае, если в нашей четверке Беларусь занимает первое, то контракт автоматически продляется на следующий цикл", — заявил Румас.

Председатель АБФФ обратил внимание, что перед сборной и тренерским штабом стоит задача занять первое место в своей группе в Лиге наций. Румас назвал эту задачу "четкой, простой и понятной".

Напомним, сборная Беларуси попала в самый слабый дивизион нового турнира. Вместе с белорусской командой в пуле D сборные Азербайджана, Македонии, Грузии, Армении, Латвии, Фарерских островов, Люксембурга, Казахстана, Молдовы, Лихтенштейна, Мальты, Андорры, Косово, Сан-Марино и Гибралтара.

Жеребьевка состоится 24 января следующего года. Групповой этап стартует в сентябре 2018 года и завершится в ноябре 2019 года. Победители групп перейдут в лигу C следующего розыгрыша и разыграют одну путевку на чемпионат Европы 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт со специалистом рассчитан немногим более чем на год, но может быть продлен в случае удачного выступления в Лиге наций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Криушенко о продлении контракта: «Постараемся вместе с командой показать хороший футбол и не разочаровывать наших болельщиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика