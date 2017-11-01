﻿ Сергей Румас: «Прошлый цикл сборной был самый провальный в мою бытность председателем АБФФ. Надо это признать». 21.by
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Сергей Румас: «Прошлый цикл сборной был самый провальный в мою бытность председателем АБФФ. Надо это признать»

02.11.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава АБФФ Сергей Румас подвел итог квалификации ЧМ-2018 для сборной Беларуси, где наша команда в своей группе заняла последнее место.

«Цикл был сложный. Наверное, в мою бытность руководителем федерации, наверное, самый провальный. Надо это признать. Последнее место в отборочной группе – это не то место, на котором должна находиться сборная Беларуси. Так считают и болельщики, и вся футбольная общественность. Вместе с тем мы считаем, что мы перевернули эту страницу нашей истории. Мы будем работать над ошибками для того, чтобы в новых отборочных циклах показать все, на что способная национальная сборная и занимать достойные места», – сказал Румас.

 
 
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Глава АБФФ Сергей Румас подвел итог квалификации ЧМ-2018 для сборной Беларуси, где наша команда в своей группе заняла последнее место.

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