Сергей Румас: «Прошлый цикл сборной был самый провальный в мою бытность председателем АБФФ. Надо это признать»

Глава АБФФ Сергей Румас подвел итог квалификации ЧМ-2018 для сборной Беларуси, где наша команда в своей группе заняла последнее место.

«Цикл был сложный. Наверное, в мою бытность руководителем федерации, наверное, самый провальный. Надо это признать. Последнее место в отборочной группе – это не то место, на котором должна находиться сборная Беларуси. Так считают и болельщики, и вся футбольная общественность. Вместе с тем мы считаем, что мы перевернули эту страницу нашей истории. Мы будем работать над ошибками для того, чтобы в новых отборочных циклах показать все, на что способная национальная сборная и занимать достойные места», – сказал Румас.