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Роналду о своей результативности: «Погуглите «голы Криштиану». Там все найдете»
02.11.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.
На счету нападающего 7 голов в 10 матчах примеры и Лиги чемпионов, при этом в 4 матчах еврокубкового турнира он забил 6 раз.
Португалец ответил на вопрос о своей результативности.
«Мало забиваю? Я абсолютно спокоен насчет своих голов. Кажется, что вам интересны только голы и цифры, а не хорошая игра.
Погуглите «голы Криштиану». Все голы, что там найдете, – мои», – сказал Роналду.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.
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