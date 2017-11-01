МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в "Динамо-Молодчено" – фарм-клубе минского "Динамо", сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе столичной команды.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" обыграло дома "Спартак" в КХЛ

В начале недели Матерухин вместе с защитником Романом Дюковым были помещены в список отказов . На протяжении 48 часов их могли выбрать другие клубы КХЛ, но этого не произошло.

"Оба хоккеиста были автоматически переведены в "Динамо-Молодечно". Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в фарм-клубе", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, после 28 матчей минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции КХЛ – в активе команды 35 баллов.

В субботу, 4 ноября, на "Минск-Арене" подопечные Горди Дуайера сразятся с "Северсталью". Начало поединка в 19:30.