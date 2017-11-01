Румас назвал провальным выступление сборной в отборе на ЧМ

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Выступление национальной сборной Беларуси по футболу в квалификации Чемпионата мира-2018 можно назвать провальным, заявил председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.



© Sputnik/ Максим Костьян Беларусь в очередной раз не сыграет на Чемпионате мира по футболу

Белорусские футболисты не пробились в финальную стадию ЧМ-2018, заняв последнее место в отборочной группе А. Команда в десяти матчах потерпела семь поражений, два раза сыграла вничью и одержала одну победу.

"Цикл был сложный, наверное, в мою бытность как руководителя федерации самый провальный, надо это признать. И последнее место в отборочной группе и болельщики, и футбольная общественность справедливо считают, что это не то место, на котором должна находится сборная", — приводит слова Румаса пресс-служба БФФ.

Глава федерации добавил, что эта страница истории уже в прошлом. "Мы будем работать над ошибками, чтобы в новых отборочных циклах показать все, на что способна наша сборная и занимать достойные места", — сказал Румас.

В четверг стало известно, что контракт с главным тренером сборной Игорем Криушенко продлен . Специалист останется на своем посту до конца отбора Лиги наций.