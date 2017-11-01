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Румас назвал провальным выступление сборной в отборе на ЧМ
02.11.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Выступление национальной сборной Беларуси по футболу в квалификации Чемпионата мира-2018 можно назвать провальным, заявил председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.
© Sputnik/ Максим Костьян
Белорусские футболисты не пробились в финальную стадию ЧМ-2018, заняв последнее место в отборочной группе А. Команда в десяти матчах потерпела семь поражений, два раза сыграла вничью и одержала одну победу.
"Цикл был сложный, наверное, в мою бытность как руководителя федерации самый провальный, надо это признать. И последнее место в отборочной группе и болельщики, и футбольная общественность справедливо считают, что это не то место, на котором должна находится сборная", — приводит слова Румаса пресс-служба БФФ.
Глава федерации добавил, что эта страница истории уже в прошлом. "Мы будем работать над ошибками, чтобы в новых отборочных циклах показать все, на что способна наша сборная и занимать достойные места", — сказал Румас.
В четверг стало известно, что
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Глава БФФ заверил, что "белыя крылы" будут работать над своими ошибками, чтобы занимать достойный места на международных турнирах.
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