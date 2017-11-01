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Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

02.11.2017 19:04 — Новости Спорта | БелТА  
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Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу
Игорь Криушенко. Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу. Такая договоренность достигнута сегодня на встрече специалиста с председателем АБФФ Сергеем Румасом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

На рабочей встрече в офисе федерации были обсуждены вопросы дальнейших выступлений национальной команды.

"С Игорем Криушенко достигнута договоренность, что он продолжит возглавлять сборную. Соглашение с тренером рассчитано чуть более чем на год, до конца группового турнира в Лиге Наций. Задача проста - в группе необходимо занять первое место. Прошедший отборочный цикл к чемпионату мира-2018 был сложным. Надо признать, что получился он для белорусских футболистов самым провальным. Последнее место в группе - это не тот результат, который ждали болельщики. Поэтому продолжим работу над ошибками, и сборная должна показывать более содержательную игру", - сказал Сергей Румас.

Главный тренер футбольной сборной Игорь Криушенко отметил, что не опасается ответственности в работе с главной командой. "Задачи поставлены серьезные, но мне не привыкать работать под давлением. Прессинг со стороны болельщиков, руководства будет всегда", - добавил он.

Сезон официальных игр для национальной сборной Беларуси завершился с окончанием квалификации к чемпионату мира. Белорусских футболистов ожидает в ноябре два выездных товарищеских поединка с командами Армении и Грузии.

Турнир Лига Наций стартует осенью 2018 года. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года. Каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от состава группы. Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года в Лозанне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу. Такая договоренность достигнута сегодня на встрече специалиста с...

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