«Магнитка» уволила главного тренера Воробьева

Решением президента магнитогорского «Металлурга», главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу, завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере». – говорится на сайте клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен Виктор Козлов.

Напомним, что Воробьев возглавлял «Металлург» с октября 2015 года. В первый же сезон он выиграл с клубом Кубок Гагарина.