ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Магнитка» уволила главного тренера Воробьева

02.11.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Решением президента магнитогорского «Металлурга», главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.  

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу, завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере». – говорится на сайте клуба.

Исполняющим обязанности тренера назначен Виктор Козлов.

Напомним, что Воробьев возглавлял «Металлург» с октября 2015 года. В первый же сезон он выиграл с клубом Кубок Гагарина.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением президента магнитогорского «Металлурга», главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Негатива в этом году было достаточно и Криушенко ни разу не сорвался. Это показывает, что он готов справляться с любым давлением»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика