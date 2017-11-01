Николай Ходасевич: «Негатива в этом году было достаточно и Криушенко ни разу не сорвался. Это показывает, что он готов справляться с любым давлением»

Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич прокомментировал сегодняшнее продление контракта с главным тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко.

«Хочется сказать две вещи. Первое. Это поблагодарить Дом футбола и руководство АБФФ за то, что это решение принято прямо сейчас. Если бы были поиски тренера, то это вызывало бы только нервозность. А так есть определенная точка отсчета. Это здорово. Хотя для Игоря Криушенко это уже не точка отсчета, а просто продолжение работы.

Второй момент. Этот год был перевалочный для нынешнего тренерского штаба. Потому что не было уверенности, что и следующие испытания тоже будет проходить Игорь Криушенко. Теперь уже все стало ясно. Его ни в коем случае нельзя винить, что он не следил за белорусским чемпионатом. Как раз-таки наоборот! И на матчах присутствует, и наше национальное первенство знает от и до. И игроков много из этого чемпионата внедрил в сборную. Все, что мне хотелось бы увидеть от тренерского штаба в ближайшие два года, так это большего участия в нашей футбольной жизни. Не в каких-то делах, которые касаются национальной сборной, а именно с позиции главного тренера национальной сборной влиять на какие-то важные решения. Допустим, если будет создаваться какая-то профессиональная футбольная лига. Игорь Николаевич, обладая достаточным количеством свободного времени, может принимать в этом участие. И в каких-то тренерских курсах, советах и так далее. Все-таки тот базис и та волна, которую запустил Бернд Штанге, – она ведь была правильная. Она давала жизнь и какой-то толчок в то, чтобы у нас здесь происходили встречи, совещания и обсуждения. Все это показывает, что мы не сидим дома и встречаемся от матча к матчу.

По наблюдениям этого года отмечу для себя и еще раз подчеркну, что Игорь Криушенко ни разу не сорвался. Хотя негатива было достаточно. И в его адрес, и в адрес национальной команды. Подчеркнуто-дипломатично отвечая на все вопросы, выслушивая критику, реагируя на те или иные ситуации. И это показывает, что он готов справляться с любым давлением. И он готов какие-то углы даже сглаживать.

Дальше товарищеские матчи. Дальше большой период. Не знаю, насколько тесно мы будем жить с национальной сборной. Все-таки когда нет матчей – тяжеловато вызывать интерес у широкого круга людей. Но тем не менее это уже задача для работников федерации или тех, кто отвечает за национальную сборную», – сказал Ходасевич.