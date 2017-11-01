Леонид Бондарович: «Если бы сказали, что «Динамо» будет выглядеть как «Камп Ноу», но аркады не станет, ответил бы «нет»

Известный диктор Леонид Бондарович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что сохранение исторических элементов арены при реконструкции столичного стадиона «Динамо» — правильное решение.

– Сохранение отдельных исторических элементов – правильное решение?

– Абсолютно! Табличка «Стадыён мае гiстарычную каштоўнасць» идентична той, что висит на доме, где я родился, и дорогого стоит. История этих мест имеет для меня грандиозное значение. Безумно рад, что оставили арку и сохранили римский стиль. Облик, символ, эхо того стадиона будут иметь место.

– Говорилось, что как раз сохранение аркады помешало сделать стадион более вместительным...

– Значит, во имя аркады я готов согласиться, что стадион окажется маленьким. Честное слово. Если бы мне сказали «он будет выглядеть как «Камп Ноу», но аркады не станет», я ответил бы «нет». Пускай останется мой родной стадион, к которому я привык и который в моем сердце, извините за пафос, – сказал Бондарович.