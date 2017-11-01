Дмитрий Алисейко: «Не многие белорусы могут уехать за рубеж. Такой у нас уровень»

Защитник брестского «Динамо» Дмитрий Алисейко, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о том, что, как и многие другие футболисты, хотел бы попробовать силы в более сильном чемпионате.

– Какие у тебя были детские мечты и осуществились ли они?

– Мечта была одна – играть в национальной сборной. Она уже осуществилась. Если говорить глобально, то хотел стать футболистом. В исполнением этой мечты тоже все нормально.

– Хочешь поиграть в более сильном чемпионате?

– Буду к этому стремиться. Не знаю, как получится. Не многие белорусы могут уехать за рубеж. Такой у нас уровень.

– В чем причина?

– Это с детства закладывается. Нет у молодых ребят хорошей школы. Сейчас в Бресте сделали хорошую Академию. Остается только тренироваться и становиться лучше. Условия для детей отличные. Может и у нас через несколько лет что-нибудь получится, – сказал Алисейко.